В Белом доме прокомментировали встречу Трампа и Путина
Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске «исторической».
Белый дом официально назвал встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске «исторической», подчеркивая ее ключевое значение для глобальной безопасности.
Об этом стало известно из их сообщения в сети Х.
Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Планируется, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.