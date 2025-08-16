ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Политика
В Белом доме прокомментировали встречу Трампа и Путина

Белый дом назвал встречу Трампа и Путина на Аляске «исторической».

Руслана Сивак
Встреча Трампа и Путина на Аляске

Встреча Трампа и Путина на Аляске / © Twitter/The White House

Белый дом официально назвал встречу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске «исторической», подчеркивая ее ключевое значение для глобальной безопасности.

Об этом стало известно из их сообщения в сети Х.

Сообщение Белого дома. / © Скриншот

Сообщение Белого дома. / © Скриншот

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Планируется, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.

