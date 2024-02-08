В Белом доме рассказали, чем чревато отсутствие помощи от США на фронте

Россияне знают о том, что ВСУ постепенно исчерпывают свой боезапас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов и пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные – ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают», — отметил Кирби.

Украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

«Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются», – отметил представитель администрации.

Он прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки, выразив мнение, что россияне хотят использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции по всему региону Донбасса.

По словам Кирби, отсутствие помощи со стороны США усугубляет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются попасть как можно большее количество объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские цели.

Напомним, что Сенат США провалил голосование о помощи Украине.

Отметим, что во вторник, 6 февраля, Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израиля 17,6 миллиарда долларов, поскольку демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкое мероприятие, которое также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.

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