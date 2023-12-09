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В Белом доме рассказали, на что рассчитывал Путин, когда нападал на Украину

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Белом доме рассказали, на что рассчитывал Путин, когда нападал на Украину

Фото: Associated Press

В Кремле были уверены в успехе своего в Украине перед вторжением.

Российский диктатор перед началом полномасштабного вторжения в Украину был уверен, что Запад будет неспособен его остановить.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он делал ставку на такое развитие событий с самого начала этой войны, потому что не верил, что Запад сможет сохранить единство. Он не верил, что НАТО сможет сохранить единство. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой", — пояснил Кирби.

В этом контексте представитель Белого дома заявил о необходимости помочь Украине отстоять свою независимость и суверенитет.

Кирби заявил, что в противном случае Россия окажется на пороге НАТО, тогда цена противостояния с РФ для США вырастет, ведь Америке придется выполнять обязательства по статье 5 договора НАТО, требующей защиты каждой страны-члена Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, то этому обрадуются российский президент-диктатор Владимир Путин и его китайский лидер Си Цзиньпин.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в 2024 году сможет начать новое контрнаступление при поддержке США.

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Дата публикации
Просмотры
2393
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