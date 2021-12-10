В Белом доме рассказали, предлагали ли США Украине отказаться от своих территорий ради мира с Россией

В Белом доме рассказали, предлагали ли США Украине отказаться от своих территорий ради мира с Россией

В Белом доме такое заявление категорически отрицают.

В Белом доме прокомментировали информацию о том, рекомендовали ли США Украине согласиться на территориальные уступки ради мира с Россией.

Об этом во время брифинга сказала спикер Белого дома Джен Псаки, пишет "Интерфакс".

В США журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома о том, предлагали ли США Украине отказаться от своих территорий в обмен на мир с Россией. На это Джен Псаки заверила, что такого никогда не было.

"Это совсем не так", — сказала Джен Псаки.

Напомним, 7 декабря, состоялись продолжавшиеся два часа переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Байдена с Путиным.

Также в четверг, 9 декабря, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Переговоры длились полтора часа.

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