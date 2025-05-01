В Белом доме разочарованы переговорами Уиткоффа с Путиным – что это значит для Украины

Стив Уиткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вызвал беспокойство среди членов администрации из-за своего подхода к переговорам с Владимиром Путиным.

Как сообщает New York Post, Уиткофф проводит переговоры с Кремлем без сопровождения профессиональных советников и дипломатов, иногда даже пользуясь услугами русских переводчиков, что нарушает дипломатические протоколы.

На фоне чувствительных переговоров по завершению войны России против Украины такой подход вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. Источники в администрации отмечают, что Уиткофф слишком изолирован в своей работе и не вовлекает профильные структуры в консультации, в частности, в вопросах безопасности и гарантий для Киева.

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"Он не должен делать это в одиночку", - прокомментировал бывший член администрации Трампа.

Другие эксперты также подчеркивают, что отсутствие опыта Уиткоффа в международных переговорах может помешать результативности переговоров с Путиным. Во время последней встречи в Москве Уиткофф прибыл без сопровождения, в то время как российскую сторону представляли чиновники, в частности Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

На фоне сложных дискуссий о будущей американской помощи Украине такой формат переговоров воспринимается критически. Аналитики предостерегают, что персонализированный подход Уиткоффа без скоординированной дипломатической поддержки может ослабить позиции США.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин рассматривает перспективу обновления отношений с Вашингтоном — впервые за последние десять лет.