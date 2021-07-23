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В Белом доме решили не отменять ношение масок: названа причина

В Белом доме решили не отменять ношение масок: названа причина

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Маски разрешаются не носить только полностью вакцинировавшимся.

Администрация президента США Джо Байдена не будет отменять требование по ношению масок от коронавируса, так как такое решение принимается Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Об этом заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки, — пишет Associated Press.

Маски разрешаются не носить только полностью вакцинировавшимся.

Заметим, что представители Белого дома и чиновники сферы общественного здравоохранения обсуждали необходимость обновления правил ношения средств защиты на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее органы здравоохранения округа Лос-Анджелес, что в штате Калифорния, рекомендовали прошедшим вакцинацию от коронавируса продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Дельта".

А во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что прошедшие полную вакцинацию должны носить маски в общественных местах из-за угрозы нового штамма. 

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