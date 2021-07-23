В Белом доме решили не отменять ношение масок: названа причина

В Белом доме решили не отменять ношение масок: названа причина

Маски разрешаются не носить только полностью вакцинировавшимся.

Администрация президента США Джо Байдена не будет отменять требование по ношению масок от коронавируса, так как такое решение принимается Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Об этом заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки, — пишет Associated Press.

Маски разрешаются не носить только полностью вакцинировавшимся.

Заметим, что представители Белого дома и чиновники сферы общественного здравоохранения обсуждали необходимость обновления правил ношения средств защиты на фоне роста заболеваемости COVID-19.

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Ранее органы здравоохранения округа Лос-Анджелес, что в штате Калифорния, рекомендовали прошедшим вакцинацию от коронавируса продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Дельта".

А во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что прошедшие полную вакцинацию должны носить маски в общественных местах из-за угрозы нового штамма.

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