В Белом доме считают хорошим знаком продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

В Белом доме считают хорошим знаком продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

Идет дипломатическое взаимодействие.

Власти США считают положительным явлением, что в связи с ситуацией вокруг Украины продолжается дипломатический процесс с участием РФ, стран Европы и Киева.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет "Интерфакс".

"Это хороший знак, идущий дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами", — сказала она.

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Отвечая на вопрос о перспективах деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Псаки сказала, что США следят за ситуацией в регионе, но пока у нее нет новой информации по этому поводу.

Так, по информации украинской разведки, с 6 по 10 декабря оккупационные войска РФ провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

По данным Минобороны, украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.

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