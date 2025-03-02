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В Белом доме сделали неожиданное заявление о лидере Украины

В Белом доме сделали неожиданное заявление о лидере Украины

Советник Белого дома Майк Уолтц. / Фото: Associated Press

Советник Дональда Трампа сделал заявление о лидере Украины.

В администрации президента США считают, что Украине нужен лидер, который сможет найти общий язык с Вашингтоном и москвой, чтобы прекратить войну.

Об этом сообщает Clash со ссылкой на советника Белого дома Волтца.

"Украине нужен лидер, который сможет договориться с Вашингтоном, Москвой и прекратить войну", – заявил советник Белого дома Майк Уолтц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался возобновить переговоры между США и Украиной после напряженной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

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