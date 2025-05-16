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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Белом доме сделали заявление о встрече Трампа и Путина

В Вашингтоне считают, что президент США Дональд Трамп встретится с кремлевским главой Владимиром Путиным в ближайшее время. Такая встреча «неизбежно» состоится.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Белом доме сделали заявление о встрече Трампа и Путина

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится

В Белом доме назвали личную встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина «неизбежной» и может состояться в ближайшее время.

Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, передает Politico.

«В ходе сегодняшней встречи высокопоставленных дипломатов в Турции для продолжения переговоров по прекращению войны России в Украине, Горка отметил важность „остановки кровопролития“ и привлечения Владимира Путина к переговорам», — говорится в сообщении.

В то же время Горка признал, что «сделки — это вопрос времени».

«Когда наступает подходящий момент, президент будет находиться в одной комнате с Путиным», — сказал Горка.

Он также отметил, что такой момент «неизбежен», хотя и отказался от какой-либо конкретики.

Напомним, США готовы к участию президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 года. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что несколько стран-членов Альянса уже поднимали вопрос об участии Зеленского в мероприятии, и у Вашингтона нет ничего против такого формата.

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