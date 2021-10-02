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В Белом доме шокированы числом смертей от COVID в США: сколько людей умерло

В Белом доме шокированы числом смертей от COVID в США: сколько людей умерло

Associated Press

78 % населения США получили вакцину.

Белый дом прокоментировал число смертей от COVID. 

"Это потрясающее, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но администрация президента США Джо Байдена сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.

Заметим, что по разным подсчетам, число умерших от коронавируса достигло 700 тысяч человек.

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