В Белом доме шокированы числом смертей от COVID в США: сколько людей умерло

78 % населения США получили вакцину.
Белый дом прокоментировал число смертей от COVID.
"Это потрясающее, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Но администрация президента США Джо Байдена сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.
Заметим, что по разным подсчетам, число умерших от коронавируса достигло 700 тысяч человек.
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