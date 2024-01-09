В Белом доме собрали руководителей оборонных индустрий США для инновационных возможностей для Украины

Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных системах.

Белый дом сотрудничает с представителями промышленности по технологическим инновациям для Украины.

Об этом пишет Reuters.

Представители Белого дома встретились в понедельник с примерно дюжиной руководителей компаний венчурного капитала, технологической и оборонной промышленности, чтобы усилить заинтересованность администрации Байдена в поддержке доступа Украины к передовому американскому оборудованию, сообщили чиновники администрации.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных системах, о том, как противостоять беспилотным летательным системам, а также на проблеме разминирования", — сказал один из официальных лиц группе журналистов во время телефонного разговора после пятичасовой встречи.

Джейк Салливан, глава Совета национальной безопасности Белого дома, созвал встречу, чтобы подтолкнуть к «обновленному акценту на помощи Украине преодолеть эти ключевые технологические вызовы, которые они определили, как тормозят их прогресс и импульс на поле боя», — сказал второй чиновник администрации. .

Ключевые члены Совета национальной безопасности встретились с руководителями промышленности Fortem Aerospace, оборонными технологическими компаниями, такими как Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, а также производителем беспилотников Skydio среди других, которых привезли в Белый дом.

Джейк Салливан посетил по крайней мере часть мероприятия, как и его заместитель Джон Файнер, ведущий часть встречи, сказал один из официальных лиц.

Представители администрации заявили, что встреча в понедельник дала им возможность узнать новые возможности более глубокой части промышленности США в надежде, что правительство сможет способствовать применению этих инноваций в Украине.

Официальные лица подчеркнули, что любые попытки поддержать Украину будут ограничены без дополнительного пакета помощи более чем на 100 миллиардов долларов, который президент Джо Байден призвал законодателей принять, который включает около 50 миллиардов долларов новой помощи на безопасность для Украины, поскольку она борется с Россией, а также 14 миллиардов долларов. для Израиля, когда он ведет войну против ХАМАСа в Газе.

Напомним, президент США Джо Байден после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

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