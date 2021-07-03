В Белом доме сообщили, что США выведут свои войска из Афганистана до конца августа

В Белом доме сообщили, что США выведут свои войска из Афганистана до конца августа

Ранее Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летнее участие США в этой войне.

В администрации президента США Джо Байдена планируют вывести американские войска из Афганистана до конца августа 2021 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 2 июля, проинформировало "НВ".

"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это (вывод войск США из Афганистана — Ред.) будет завершено до конца августа", — отметила она.

Также Псаки напомнила, что президент Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летнее участие США в этой войне.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

Накануне стало известно, что с авиабазы Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана

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