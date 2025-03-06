В Белом доме сообщили, как идут переговоры по соглашению о ископаемых

Чиновники США и Украины продолжают обсуждение соглашения о добыче полезных ископаемых. В частности, в них активно участвует советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

Об этом в среду, 5 марта, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эти переговоры проходят в это время, когда мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности [Майка Волтца]. Он очень упорно работает над этим", — сказала Ливитт.

По ее словам, советник президента США по национальной безопасности сегодня должен предоставить последнюю информацию о переговорах с Украиной по этому поводу президенту США Дональду Трампу.

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Ливитт подчеркнула, что американский лидер хорошо воспринял сообщение президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в соцсетях, и хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение.

"Это положительный знак в правильном направлении", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее сообщалось, что в своем сообщении в соцсетях президент Владимир Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне "прошла не так, как предполагалось". Он заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".

Напомним, советник по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили дату и место встречи для предстоящих переговоров, которые будут касаться мер по окончании войны, которую начала РФ.

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