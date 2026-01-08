В Белом доме сообщили, как захват танкеров повлияет на отношения Трампа с Путиным и Си

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Накануне, 7 января, США захватили нефтяной танкер под российским флагом. Впрочем, вроде бы это событие не ухудшит отношения президента Дональда Трампа с лидерами РФ и Китая.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

По ее словам, на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с диктатором-президентом РФ Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

Реклама

«Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с главой Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться», — ответила представительница пресс-службы. Китаем из-за захвата танкеров.

Американский лидер, говорит Кэролайн Левитт, будет проводить политику, наилучшим образом отвечающую интересам страны.

«И относительно этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго по всем судам „теневого флота“, незаконно перевозящим нефть, и допуск только законной торговли. Та торговля, которая определяется Соединенными Штатами, будет разрешена. И это политика данной администрации, и он не боится ее реализовывать», — подчеркнула администрация.

Захват танкера США

В среду, 7 января, стало известно, что США захватили нефтяной танкер под российским флагом . На днях судно, первоначально известное как Bella-1, проскользнуло сквозь морскую «блокаду» американских санкционных танкеров и отклонило попытки Береговой охраны США подняться на него.

Реклама

В Белом доме позже заявили, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть и находится под санкциями. Экипаж получил судебный ордер на арест. Они также могут быть привлечены к ответственности и возвращены в США для суда.

После событий Россия обратилась в США из-за захвата судна «Маринера» . Глава российского МИДа Сергей Лавров требует Кремли «немедленно вернуть» своих граждан, находившихся на борту танкера.