В Белом доме сообщили о переговорах с республиканцами о помощи Украине

В Белом доме считают, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине продвигаются "в правильном направлении".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы чувствуем, что переговоры движутся в правильном направлении. Это очень важно. Очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности. Итак, переговоры, безусловно, будут продолжаться и дальше. И мы надеемся, что это будет быстро". Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим", — высказалась спикер администрации президента США.

По ее словам, дальнейшая поддержка со стороны США критически важна для Украины. В частности, из-за сложной ситуации на поле боя войны с Россией.

Как сообщалось, в американском Пентагоне заявили, что деньги на военную помощь Украине истекут к 30 декабря, если Конгресс не одобрит новое финансирование.

Напомним, издание Politico опубликовало статью о том, что Конгресс США может не договориться по поводу границы и помощи Украине в этом году. В это воскресенье сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, независимая сенаторка Кирстен Синема и сенатор-демократ Крис Мерфи провели переговоры за закрытыми дверями. Впоследствии они заявили, что достигают прогресса в этих вопросах.

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