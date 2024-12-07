Действующая администрация США работает над тем, чтобы до завершения каденции 20 января использовать по назначению все остаточные средства в поддержку Украины.

Об этом заявила во время брифинга спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

«У меня нет для вас цифр или оценок того, сколько средств останется или не останется (для помощи Украине – ред.) в течение следующих 45 дней… но мы стремимся реализовать эти деньги», – сказала представитель администрации Байдена.

Она прокомментировала последние сообщения СМИ со ссылкой на источники в администрации о том, что действующее правительство вряд ли успеет использовать все остаточные средства из пакета помощи, принятого Конгрессом в апреле.

В ответ на вопрос, обеспокоен ли действующий президент, что его преемник в Белом доме остановит помощь Украине, если останутся средства, Жан-Пьер отметила, что этот процесс должен получить свое развитие.

В то же время она напомнила, что поддержка Украины была принята на двухпартийных основных, и об этом не следует забывать.

Ранее военный эксперт ответил, предоставят ли США Украине ядерное оружие, ведь это нарушает многие конвенции, которые американские власти принимали на себя по ограничению распространения ядерного оружия. Но существует много случаев, когда нарушалось международное право, в частности со стороны Соединенных Штатов.

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