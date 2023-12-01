В Белом доме убеждают, чтобы Конгресс не отделял помощь Украине от другого

Администрация Белого дома в переговорах с представителями Конгресса США настаивает, чтобы помощь Украине должна быть принята вместе с другими статьями запроса американского президента Байдена о выделении дополнительного финансирования.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы провели многочисленные дискуссии и брифинги с членами и сотрудниками Конгресса относительно важности дополнительного финансирования и продвижения всех четырех сегментов — Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и безопасности границы", — отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что администрация настаивает, чтобы Конгресс действовал быстрее.

"Мы хотим, чтобы все четыре приоритета были приняты Конгрессом, и все четыре были профинансированы", — подчеркнул Кирби.

По его словам, причина, почему президент направил Конгрессу запрос на дополнительное финансирование, заключается в том, что все четыре вопроса срочны для решения.

Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.

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