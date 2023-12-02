В Белом доме уверяют, что хотят дать больше Украине: что для этого нужно

Соединенные Штаты Америки стремятся дать больше систем вооружений, но для этого нужно, чтобы Конгресс наконец-то принял пакет с дополнительным финансированием.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы последовательно предоставляем Украине действительно беспрецедентный уровень поддержки в сфере безопасности более полутора лет. И мы смогли обеспечить это с невероятной скоростью», — отметил представитель Белого дома.

Каждый пакет, предоставляемый США и другими странами, каждый раз готовится по результатам исчерпывающих консультаций с украинскими военными по поводу их потребностей в контрнаступлении.

Также Кирби отметил, что стремление Украины получить больше вооружений вполне оправдано.

Также читайте Кирби открестился от американской помощи для Украины во время внешних операций в РФ

«Конечно, я не могу отрицать оценки президента Зеленского о том, что они не добились успеха, которого надеялись добиться. Но я могу вас заверить, что Соединенные Штаты сделали все возможное не только для того, чтобы обеспечить системами безопасности, оружием, инструментами, которые им нужны», — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби заверил, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно. Он напомнил, что запасы США почти исчерпаны и Конгресс Соединенных Штатов рассматривает запрос президента Байдена с новым пакетом помощи Украине, без которого обеспечивать дальнейшие поставки, нужные украинцам, будет крайне сложно.

В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты также «стремятся дать больше» Украине.

"Поэтому мы призываем Конгресс немедленно принять меры по запросу о дополнительном финансировании", — подчеркнул представитель администрации США.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что речь идет не только о поддержке Украины, «но также о том, чтобы прислать Владимиру Путину решительный месседж о том, что он не может действовать безнаказанно и нападать на чужую страну без последствий для себя».

Напомним, что в Белом доме убеждают, чтобы Конгресс не отделял помощь Украине.

Отметим, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.

Читайте также: