В Белом доме уверяют, что США не ищут конфликта с Китаем

В Белом доме уверяют, что США не ищут конфликта с Китаем

"Мы готовы к жесткой конкуренции с КНР", — сказала Джен Псаки.

Новое партнерство США с Великобританией и Австралией не направлено против Китая, а Вашингтон не стремятся к началу конфликта с Пекином.

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, партнерство, о котором было объявлено, не нацелено на какую-либо страну". Как утверждала Псаки, данное взаимодействие "сосредоточено на защите стратегических интересов США и сохранении стабильности в регионе.

"Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она напомнила, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин ранее в этом месяце провели телефонный разговор. "Мы, конечно, намерены поддерживать диалог на высоком уровне между лидерами", — добавила Псаки.

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Напомним, что Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о формировании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности, нацеленного на регионы Тихого и Индийского океанов.

Пекин раскритиковал эти планы, которые, по мнению целого ряда авторитетных неправительственных экспертов США, направлены прежде всего на сдерживание КНР.

Напомним, 10 сентября президент США Джо Байден впервые за 7 месяцев провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились постоянно поддерживать контакты для развития китайско-американских отношений.

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