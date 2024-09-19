В Белом доме все еще не полностью знакомы с планом Зеленского о победе Украины

Пока неизвестно, встретится ли Зеленский с Байденом.

Соединенные Штаты пока не были в полной мере проинформированы о плане Владимира Зеленского о победе Украины в войне, развязанной Россией.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы не были полностью проинформированы об этом", — отметил он.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, имел ли Джо Байден возможность ознакомиться с Планом победы Владимира Зеленского, и считают ли Соединенные Штаты его действительно победным.

Кирби также не стал уточнять планы возможной встречи президентов США и Украины, посоветовав дождаться официальных объявлений. При этом он не исключил возможности встречи Владимира Зеленского и Камалы Гаррис.

«Как известно, она (Гаррис – ред.) несколько раз лицом к лицу встречалась с президентом Зеленским, и я знаю, что она говорила с ним по телефону. Я почти не сомневаюсь, если представится такая возможность, и они оба смогут еще раз поговорить, они это сделают», — отметил представитель Белого дома.

Также читайте Трамп может на следующей неделе встретиться с Зеленским — СМИ

"Такая вдохновляющая точность"! Обращение Зеленского после МАСШТАБНОГО УДАРА по РФ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.