В Белом доме все еще не полностью знакомы с планом Зеленского о победе Украины

Пока неизвестно, встретится ли Зеленский с Байденом.
Соединенные Штаты пока не были в полной мере проинформированы о плане Владимира Зеленского о победе Украины в войне, развязанной Россией.
Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
"Мы не были полностью проинформированы об этом", — отметил он.
Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос о том, имел ли Джо Байден возможность ознакомиться с Планом победы Владимира Зеленского, и считают ли Соединенные Штаты его действительно победным.
Кирби также не стал уточнять планы возможной встречи президентов США и Украины, посоветовав дождаться официальных объявлений. При этом он не исключил возможности встречи Владимира Зеленского и Камалы Гаррис.
«Как известно, она (Гаррис – ред.) несколько раз лицом к лицу встречалась с президентом Зеленским, и я знаю, что она говорила с ним по телефону. Я почти не сомневаюсь, если представится такая возможность, и они оба смогут еще раз поговорить, они это сделают», — отметил представитель Белого дома.
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