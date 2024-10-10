В Белом доме взволнованы информацией о возможных телефонных звонках Трампа и Путина

В Белом доме не могут подтвердить "ни один из звонков" между бывшим президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, о которых утверждается в новой книге Боба Вудворда "Война". Но эта информация вызывает беспокойство в контексте Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября, — пишет "Голос Америки".

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", — подчеркнула чиновник.

Вместе с тем она добавила:

“Но если это действительно правда, то нас это волнует? Да. У нас есть серьезные беспокойства… особенно учитывая, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России”.

Книга, о которой идет речь, "оживляет вопрос о связях Трампа с Путиным", пишет издание The New York Times.

Ее автор, журналист Боб Вудворд, зацитировал неназванного помощника, который свидетельствовал, что Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным семь раз после ухода с поста президента США.

Книгу презентовали 8 октября, она привлекла внимание информацией о "тайном" общении за последние несколько лет между Трампом и Путином.

"Бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но было бы очень необычно, чтобы кто-то общался с явным противником Соединенных Штатов с противоположной стороны войны, не согласовав это с Белым домом или Государственным департаментом", — говорится в статье NYT.

Кроме того, как сообщает издание Washington Post, Вудворд в книге также описал, что во время пандемии Ковид, в 2020 году, когда в мире не хватало тестов для выявления коронавируса, президент Дональд Т рамп якобы тайно послал тесты президенту России Владимиру Путину для его персонального использования..

Напомним, ранее Виктор Орбан сравнил президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" Владимира Путина. Мол, оба президента воюющих стран не хотят прекращать боевые действия.

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