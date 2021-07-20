В Белом доме заверили, что торговля с Китаем и Россией не помешает США отвечать на их кибератаки

В Белом доме заверили, что торговля с Китаем и Россией не помешает США отвечать на их кибератаки

В США разоблачили более 50 тактик применявшихся при поддержке государства китайскими хакерами.

США заявили, что оставляет за собой право на дополнительные ответные действия после хакерских атак Китая.

Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Усилиями Агентства нацбезопасности, Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, а также ФБР мы разоблачили более 50 тактик, приемов и процедур, применявшихся - при поддержке государства - китайскими хакерами, которые атаковали сети в США и союзных странах", — заметила Псаки.

Она добавила, что торговые операции с КНР и Россией не будут сдерживать ответ США.

"Мы не позволяем каким-либо экономическим или иным обстоятельствам мешать нам действовать в ответ, когда это оправдано. Кроме того, мы оставляем за собой возможность принимать дополнительные меры, если это обосновано", — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также подчеркнула, что администрация Байдена очень серьезно воспринимает действия в киберпространстве против страны и против предприятий частного сектора.

Следует заметить, что Байден переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы они говорили, в частности, о кибератаки на критические объекты инфраструктуры США. Американский лидер требует, чтобы Кремль принял меры по прекращению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Он отметил, что Вашингтон будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от киберпреступлений.

Напомним, в начале июля кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, коснулась более тысячи компаний в 17 странах. Ущерб был нанесен компаниям в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.

В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.

Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. В атаке также обвиняли киберпреступников из РФ.

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