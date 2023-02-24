В Белом доме заверили, что у Украины есть двухпалатная поддержка в американском Конгрессе

Администрация американского президента Джо Байдена заявила, что обе партии в Конгрессе демонстрируют совместную поддержку дальнейшей масштабной помощи Украины.
Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.
"Когда дело доходит до вопроса помощи Украине, я думаю здесь, наверное, надо сказать, что мы видим двухпартийную поддержку", — отметила администрация Байдена.
Ранее конгрессмены от Республиканской партии лично посещали Киев и встречались с президентом Зеленским, заверив украинцев в поддержке их борьбы, свободы и демократии.
«Американцы знают, о чем идет речь. Они понимают, что на карту поставлена свобода, они понимают, что на карту поставлена демократия, и они понимают роль, которую мы играем как государство в глобальном контексте», — отметила представительница Белого дома.
Она резюмировала, что это те вещи, в которые американцы на самом деле верят.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что США объявят о пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов.
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