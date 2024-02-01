В Белом доме заверили, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка Украины

Администрация США не убеждена, что процесс принятия дополнительной помощи Украине провалился в Конгрессе, поскольку усилия продолжаются, и это финансирование, которое было согласовано с украинскими партнерами, жизненно необходимо сейчас для Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Украины Джон Кирби, пишет Укринформ.

В ответ на вопрос, считает ли он, что законопроект с реформой на границе и помощью Украины провалился, Кирби ответил: «Нет».

Представитель администрации подчеркнул, что не будет критиковать членов Конгресса.

Мы верим, что существует мощная двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины. И руководители комитетов в Палате представителей – наблюдательного, по вопросам разведки, иностранных дел – все они поддерживают Украину», – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что переговоры над законопроектом, который сможет разблокировать помощь Украине, продолжаются. И пока вокруг этого вопроса ведутся дискуссии, Соединенные Штаты уже более месяца не могут направить Украине помощи, которая крайне необходима.

Это то, что нам нужно, это было продумано, выверено, вдумчиво обсуждено с нашими украинскими коллегами. Нам сейчас нужно это финансирование», – резюмировал Кирби.

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Напомним, в Украину приехала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

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