В Белом доме заявили, что США будут продвигать украинскую Формулу мира

Соединенные Штаты будут продвигать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме, информирует Голос Америки.

Кирби отметил важность восстановления финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что последний пакет помощи для Украины был утвержден 27 декабря.

"Именно поэтому нам так важно получить дополнительное финансирование…для новой помощи Украине, чтобы мы могли продолжать ее, потому что понятно, что РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести войну в Украине", — отметил Кирби.

На вопрос журналистов о переговорах с Москвой, он ответил, что США приняли политику поддержки поступающих от Украины инициатив.

"Государственный департамент опубликовал протокол дискуссии, которую провел с Президентом Владимиром Зеленским госсекретарь Энтони Блинкен. Джейк Салливан, конечно, там присутствовал. Однако они говорили о важности продолжения глобальной поддержки Украины и о том, что происходит на поле боя, как Зеленский видит все это. В Давосе Зеленский рассказал об украинской Формуле мира", — добавил представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц поедет в Соединенные Штаты в первой половине февраля, где проведет встречу с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия предложила Великобритании и Франции схему для вооружения Киева ракетами.

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