В Белом доме заговорили об "американском владении" украинскими электростанциями и АЭС

Американский лидер считает, что владение США атомными электростанциями было бы лучшей защитой украинской энергетики.

Президент США Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, это будет лучшим средством их защиты.

Об этом во время брифинга 19 марта сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она сообщила, что во время разговора с Зеленским Трамп обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими заводами благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве", – сообщила пресс-секретарь.

Трамп считает, что американское владение этими станциями было бы "лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 марта позвонил Владимиру Зеленскому. Подытоживая разговор, он заявил, что он был успешным.

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