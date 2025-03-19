В Белом доме заговорили об "американском владении" украинскими электростанциями и АЭС

Американский лидер считает, что владение США атомными электростанциями было бы лучшей защитой украинской энергетики.
Президент США Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, это будет лучшим средством их защиты.
Об этом во время брифинга 19 марта сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она сообщила, что во время разговора с Зеленским Трамп обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.
"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими заводами благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве", – сообщила пресс-секретарь.
Трамп считает, что американское владение этими станциями было бы "лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
Напомним, президент США Дональд Трамп 19 марта позвонил Владимиру Зеленскому. Подытоживая разговор, он заявил, что он был успешным.
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