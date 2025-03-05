В Белом доме заявили, что Украина и США обсудили детали встречи для переговоров

Проходит обсуждение команды переговорщиков.
Украина и Соединенные Штаты Америки обсудили дату и место встречи для предстоящих переговоров, которые будут касаться мер по окончании начавшейся РФ войны.
Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Уолц в интервью программе "Fox & Friends", сообщает Reuters.
"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом будем делать россиянам и проверять эту сторону", — подчеркнул он.
При этом представитель Белого дома не уточнил, какими будут эти "меры по укреплению доверия".
Заметим, что Волц назвал "хорошим, положительным первым шагом" письмо (сообщение в Сети Х – Ред.) от президента Украины Владимира Зеленского. В нем говорится, что Киев готов сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир. Это сообщение он зачитал в Конгрессе и заявил о "сильных сигналах мира от РФ".
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