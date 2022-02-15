В Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

В Белом доме заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

В то же время, США находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".

Официальный визит президента США Джо Байдена в Украину пока не планируется.

Соответствующее заявление в понедельник, 14 февраля, озвучила заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сейчас у меня нет никаких планов поездок, которые я могла бы объявить или анонсировать", — отметила она, комментируя информацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский 13 февраля пригласил Байдена в Киев.

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Напомним, что по убеждению президента Украины, визит главы США мог бы стать "решающим для стабилизации ситуации", послужить "мощным сигналом" и поспособствовать деэскалации.

Между тем, Жан-Пьер подчеркнула, что США находятся в "постоянном контакте с украинским правительством" и продолжают "тесно координировать свои действия с Украиной, пытаясь найти дипломатическое решение для выхода из этого кризиса".

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники информировал, что "Зеленский просил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было", и называл поездку президента США в Украину "крайне маловероятной".

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