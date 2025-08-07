В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина предлагает Россия

Белый дом / © Associated Press

Реклама

Инициатива по проведению встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве происходила от российской стороны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, - пишет Укринформ.

“Как заявил сегодня президент Трамп в Truth Social, во время встречи спецпосланника Виткоффа с президентом Путиным был достигнут большой прогресс. Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским”, - отметила Ливитт.

Реклама

Она также подчеркнула, что Дональд Трамп стремится к окончанию этой войны.

В то же время, она не уточнила, чья была инициатива провести совместную встречу президентов США, Украины и России после возможных переговоров Трампа и Путина.

В Кремле назвали встречу между Виткоффом и Путиным «конструктивной и полезной».

«Путин передал Соединенным Штатам некоторые сигналы по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы были также получены от президента Трампа», — сообщали пропагандисты ТАСС о результатах встречи.

Реклама

Кремль заявил, что обнародует больше информации об оговоренном материале после того, как Виткофф доложит Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский, разговаривавший с Трампом после встречи Виткоффа и Путина, сказал, что "кажется, что Россия сейчас больше склоняется к прекращению огня".

"Давление на Россию работает. Но главное, чтобы они не обманывали нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - сказал украинский лидер в своем обращении в среду, 6 августа.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что объявление о применении санкций против России будет сделано после обсуждений, позже в среду, 6 августа.