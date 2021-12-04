В Белом доме заявили о недопустимости влияния России на решения НАТО о расширении Альянса

В Белом доме заявили о недопустимости влияния России на решения НАТО о расширении Альянса

В Альянсе заявили, что сейчас все провокации исходят от России.

РФ не должна влиять на решения НАТО по вопросу о расширении Альянса.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

"Вопрос о новых членах НАТО решают страны, входящие в альянс, а не Россия. Так это работало в прошлом и будет работать в будущем", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли проявлять гибкость и прислушиваться к призывам Москвы в вопросе расширения НАТО на восток.

"Сейчас все провокации исходят от России, а не от США и не от Украины", - добавила Псаки, комментируя ситуацию на востоке Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой.

Столтенберг призвал Россию к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности и предупредил, что агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия.

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что Альянс будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.

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