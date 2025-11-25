- Дата публикации
В Белом доме заявили о сдвигах в подготовке "мирного плана": что известно
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскрыла подробности согласования «мирного плана» для Украины.
Соединенные Штаты заявили о значительном продвижении в процессе подготовки «мирного плана», пригласив Украину и Россию к переговорам.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети Х.
Как заявила Кэролайн Левитт, в течение прошлой недели удалось добиться «огромного прогресса на пути к мирному соглашению».
«Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и потребовать дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», — написала она в соцсети Х.
Ранее во вторник, 25 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о «продуктивных и конструктивных встречах», состоявшихся в Женеве между украинской и американской делегациями.
По словам Умерова, делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, которые обсуждались на этой встрече. Теперь украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.
Секретарь СНБО также сообщил, что Украина ожидает организацию визита президента Украины в США «в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом».
Прежде переговоры с американскими и европейскими партнерами в Женеве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.