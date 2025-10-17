В Белом доме заявили о возможной встрече Зеленского и Путина: где именно

Зеленский и Путин / © ТСН

Сегодня, 17 октября, в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Одной из тем будет обсуждена встреча Путина и Зеленского.

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт местным СМИ.

«Трамп обсудит сегодня с Зеленским возможность встречи с Путиным», — сообщила Левитт журналистам.

Напомним, президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о договоренности провести личную встречу. По словам президента США, саммит, целью которого является «положить конец» войне в Украине, состоится в Будапеште. Этому решению предшествует встреча высокопоставленных делегаций обеих стран.

Тем временем The Telegraph пишет о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште — это шок для лидеров Европы, чего не скажешь о самой Венгрии. Ее премьер Виктор Орбан наслаждается моментом, в том числе потому, что отношения с Киевом напряжены. Орбан неоднократно обещал заблокировать вступление Украины в ЕС и продолжает утверждать, что Киев преследует венгерское меньшинство.