В Белом доме заявляют, что не позволят Ирану добиться потенциала для создания ядерного оружия

Иранские СМИ пишут, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60%.

Американский президент Джо Байден обсудит варианты действий по Ирану, чтобы не допустить получения этой страной ядерного заряда.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет L'Orient Today.

Об этом во вторник, 22 ноября, на регулярном брифинге для журналистов заявил

"Мы видели эту информацию, но я не буду прибегать к каким-либо независимым проверкам или подтверждениям", — прокомментировал Кирби сообщение в иранских медиа о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо, задействовав для этого каскад центрифуг IR-6.

По его словам, Белый дом намерен гарантировать, что будут задействованы все варианты, доступные президенту. Более того, Кирб подчеркнул, что "они (варианты — Ред.) есть".

"Несомненно, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия", — добавил Кирби.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США допускают, что в результате войны, развязанной президентом Владимиром Путиным, в мире существует угроза распространения ядерного оружия диктаторами.

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