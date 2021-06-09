В Белом доме рассказали, чего ждут от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

США рассчитывают на принятие соответствующего законодательства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего США ждут от Украины перед встречей президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

По его словам, в Белом доме рассчитывают увидеть результаты в борьбе с коррупцией. Принятие соответствующего законодательства по борьбе с коррупцией — это хороший шаг, но недостаточный, ведь его следует воплотить и на практике. Ожидают в Вашингтоне на реформу корпоративного управления в Украине. В частности, на государственных предприятиях.

Блинкен подчеркнул, что Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: внешней — со стороны России, а также внутренней — со стороны коррупционных сил.

Напомним, президент США Джо Байден во время телефонного разговора пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон в июле. Этот разговор состоялся перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

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