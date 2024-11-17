В Берлине прошла акция российской оппозиции во главе с Навальной: почему ее критиковал посол Украины

По мнению украинского посла, оппозиционеры-эмигранты борются не против российского режима, а за внимание Германии.

В воскресенье, 17 ноября, в столице Германии прошла акция российской оппозиции, которую возглавила вдова Алексея Навального — Юлия. Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал это событие пиар-акцией.

Как сообщает издание Zeit Online, в Берлине собралось более 1000 сторонников российской оппозиции в эмиграции. По оценкам полиции, участниками марша было 1500 человек, предварительно организаторы заявляли об участии до 2000 человек.

Несмотря на то, что Берлин считается главным центром российской политической оппозиции, многие россияне специально приезжали на демонстрацию из других городов и даже из-за границы.

Главами акции были Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Главные лозунги — "Свободу России", "Мы не боимся", "Нет войне" и "Вместе против Путина".

Среди требований протестующих – немедленный вывод российских войск из Украины, импичмент Путина и предъявление ему обвинения как военного преступника.

Реакция украинского посла

В гостевой статье для Zeit Online посол Украины в Берлине Алексей Макеев раскритиковал эту акцию российской оппозиции, назвав ее "ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий".

Демонстрацию российской оппозиции украинский посол назвал "пиар-акцией, целевой группой которой является не российское население, а германские СМИ и политики". По его мнению, это не более чем "творческая заявка никому не нужной неправительственной организации на финансирование от федерального правительства и ЕС".

По словам Макеева, оппозиционеры борются не против российского режима, а за внимание Германии.

“Вся преступная захватническая война России против Украины, ежедневный террор против мирного населения, все это упаковано Кара-Мурзой, Навальной и Яшиным в удобный термин “путинская война”. Это не наша война, говорят они, а на вопрос о коллективной ответственности Кара-Мурза гневно нападает на Запад, так долго терпевший Путина. Так круг замыкается. "Мероприятие виновато в войне России". Путин говорит. Говорит Кара-Мурза”, – говорится в статье украинского дипломата.

По мнению Алексея Макеева, российская оппозиция за рубежом для борьбы с Путиным должна была использовать такие утверждения: "Поставка оружия в Украину — единственный вариант" или "Это война не только Путина, мы все ответственны за нее".

Напомним, российские оппозиционеры, переданные странам Запада в рамках недавнего обмена, заявили, что страны мероприятия должны снять санкции с России, которые вредят жизни "простых россиян".

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