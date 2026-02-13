В Берлине сделали резкое заявление о ракетах Taurus для Украины

Ракеты "Taurus" / © Associated Press

Реклама

Дискуссии вокруг поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus не должны сводиться к обсуждению одного конкретного названия. По словам посла, партнерам стоит сосредоточиться на развитии общих способностей Киева наносить дальнобойные удары.

Такое мнение высказал посол Германии в Украине Гайко Томс на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Немецкий дипломат подчеркнул, что его многолетний опыт безопасности и обороны свидетельствует о неэффективности фиксации на отдельных видах вооружения.

Реклама

«Всю свою карьеру занимался вопросами безопасности и обороны. Именно поэтому я знаю: никогда нет смысла говорить об отдельных системах вооружения. Надо говорить о способностях», — прокомментировал Томс вопрос о ракетах Taurus.

В то же время, посол признал безальтернативность потребности Украины в средствах поражения на большие дистанции.

«То, что Украине нужны возможности для ударов средней и большой дальности, это бесспорно», — заявил он.

По словам Томса, Силы обороны Украины уже обладают определенным арсеналом таких средств, однако потенциал для усиления остается значительным. Он отметил необходимость увеличения вовлеченности партнеров именно в сфере дальнобойных средств поражения, где есть возможности существенно укрепить украинскую армию.

Реклама

Отдельное внимание посол уделил развитию военно-промышленного сотрудничества. Он отметил, что у Киева и Берлина есть большие перспективы для совместных проектов, а первые совместные предприятия между оборонными гигантами двух стран уже созданы.

В этом тандеме идет двусторонний обмен: Германия предоставляет передовые технологии, а Украина делится уникальным боевым опытом.

«У нас есть хорошие технологии, которые могут помочь Украине. Но в то же время мы очень много учимся по украинскому опыту. К сожалению, приходится констатировать, что это стало возможным именно из-за ситуации войны и огромного объема боевого опыта», — резюмировал Томс.

Дипломат также высоко оценил украинские разработки, назвав их «фантастическими инновациями», и подчеркнул, что у Украины сейчас есть опыт, которого не имеет ни одна другая страна мира.

Реклама

Напомним, во время 33-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о возможности дополнительной передачи Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, Германия готова была поставить еще пять ракет PAC-3 при условии, что другие страны-партнеры совместно передадут Украине еще 30 таких ракет. В случае реализации этой инициативы общее количество могло бы достичь 35 перехватчиков.

Писториус отмечал, что усиление противовоздушной обороны Украины остается одним из ключевых направлений поддержки, поскольку речь идет о защите жизни гражданского населения и критической инфраструктуры. Он также напомнил, что Германия передала Украине пять из двенадцати систем Patriot, а также системы ПВО IRIS-T.