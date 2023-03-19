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В Берлине заявили, что арестуют Путина, если он приедет в Германию

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Берлине заявили, что арестуют Путина, если он приедет в Германию

Фото: Associated Press

Для этого уголовный суд оперативно обратится в Интерпол.

Германия будет обязана арестовать президента-диктатора РФ Владимира Путина, если он придет в страну.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, пишет издание Zeit.

По словам главы Министерства юстиции, если глава Кремля пересечет границу страны, то Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.

"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию и передать его в МКС", — заявил министр.

Бушманн отметил, что Международный уголовный суд, в отличие от национальных правоохранительных органов, может арестовать президентов.

Ордер на арест диктатора Путина

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля , а также уполномоченной России по делам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за совершенных на оккупированных территориях Украины преступлений. В частности, речь идет о незаконной депортации детей в Российскую Федерацию.

Между тем, в российском МИД заявили, что на территории России у этого органа "нет полномочий". По словам Марии Захаровой, "Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает".

В мире решения МКС приветствуют. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ордер на арест диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, решение выдать орден на арест Владимира Путина "это только начало процесса". Более того — диктатор не сможет избежать ответственности за преступления против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
255
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