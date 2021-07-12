В Берлине Зеленский встретился со Штайнмайером: что обсудили

В Берлине Зеленский встретился со Штайнмайером: что обсудили

Сегодня украинский президент еще встретится с министром обороны Аннаґрет Крамп-Карренбауэр и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Находясь с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом в понедельником, 12 июля сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе. Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о пути реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют готовность нашего государства к полноправному присоединению к европейской и евроатлантическому сообществу ", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

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"Отдельно глава государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте, предложенном Владимиром Зеленским. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине", — сообщила пресс-служба главы государства.

Со своей стороны Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут более заинтересованы инвестировать в Украину.

Также Владимир Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Во время встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.

Напомним:

Сегодня украинский президент еще встретится с министром обороны Аннаґрет Крамп-Карренбауэр. И основной пункт визита запланирован на вечер. Так, в 19:30 по Киеву президент Украины должен прибыть в ведомство канцлера. Меркель встретит Зеленского на крыльце, после этого запланирована беседа с глазу на глаз. Предварительно на разговор один на один Зеленского и Меркель отвели 20 минут. После чего будет пресс-коференция и разговор продолжат за ужином.

запланирован на вечер. Так, в Меркель встретит Зеленского на крыльце, после этого запланирована беседа с глазу на глаз. Предварительно на разговор один на один Зеленского и Меркель отвели 20 минут. После чего будет пресс-коференция и разговор продолжат за ужином. Темами переговоров Зеленского с Меркель 12 июля в Берлине, в частности, станут ситуация на Донбассе и строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.

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