В Берлине Зеленский встретился со Штайнмайером: что обсудили

Сегодня украинский президент еще встретится с министром обороны Аннаґрет Крамп-Карренбауэр и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Находясь с рабочим визитом в Германии, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом в понедельником, 12 июля сообщает пресс-служба президента.
"Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Владимир Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе. Также президенты говорили о стремлении Украины стать членом Европейского Союза и НАТО и о пути реализации этой цели. Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют готовность нашего государства к полноправному присоединению к европейской и евроатлантическому сообществу ", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно прогресса в реализации ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.
"Отдельно глава государства рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте, предложенном Владимиром Зеленским. Было отмечено, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине", — сообщила пресс-служба главы государства.
Со своей стороны Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут более заинтересованы инвестировать в Украину.
Также Владимир Зеленский проинформировал немецкого коллегу о текущей ситуации с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.
Во время встречи также была отмечена важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.
Напомним:
- Сегодня украинский президент еще встретится с министром обороны Аннаґрет Крамп-Карренбауэр. И основной пункт визита запланирован на вечер. Так, в 19:30 по Киеву президент Украины должен прибыть в ведомство канцлера. Меркель встретит Зеленского на крыльце, после этого запланирована беседа с глазу на глаз. Предварительно на разговор один на один Зеленского и Меркель отвели 20 минут. После чего будет пресс-коференция и разговор продолжат за ужином.
- Темами переговоров Зеленского с Меркель 12 июля в Берлине, в частности, станут ситуация на Донбассе и строительство российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.