В Bild заявили, что "эту войну выиграет Путин": Украина отреагировала

В комментарии изданию эксперт виразил убеждение, что "переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев".

Итоги разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина указывают, что для Украины и Европы не будет места за столом переговоров об окончании войны. Эту войну выиграет Путин.

Такое мнение профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала высказал изданию Bild.

Масала прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным.

"Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Вам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, что это касается и Украины", – считает эксперт.

По его мнению, российский диктатор хочет сохранить оккупированные им территории. Путин также хочет предотвратить дальнейшее экономическое давление на Россию, которое заставит его идти на компромиссы.

Масала также оценил одновременное заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европе в будущем придется самостоятельно заботиться о безопасности Украины.

"Путин будет хлопать в ладони. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от очередного нападения на остальную часть Украины через несколько лет. Поэтому эту войну выиграет Путин. Он заставил американцев выйти из этого конфликта", – рассказал немецкий профессор.

Он обратил внимание на заявление Хегсета о том, что Украина вряд ли вернет границы 2014 года.

"Хегсет говорил про 2014 год – то есть про Донбасс и Крым. Трамп не даст Путину все, что он хочет. Возможно, Россия снова отдаст часть областей. Трамп может продать это в качестве успеха", – оценивает Масала.

Он добавил, что Трамп придерживается собственной линии – независимо от того, лучшая ли это линия для Украины или для европейской безопасности.

В Украине отреагировали на статью Bild

На публикацию Bild отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. В этом контексте он обратил внимание на заявление Трампа о том, что США будут помогать Украине и дальше, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

"Между тем, гениальные "аналитики" BILD уже сдают Украину и Европу путину. Большей нелепости, чем в этом немецком издании, в течение войны трудно было где-то найти. Не рекомендую вообще принимать во внимание военные заметки BILD об Украине", – говорится в заявлении Коваленко.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся 12 февраля. После него президент США заявил, что против членства Украины в НАТО и что ее возвращение к границам 2014 года маловероятно. Трамп также уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли Украину равноценным участником переговорного процесса.