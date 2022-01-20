"В ближайшее время маловероятно": Байден рассказал, что нужно сделать Украине для присоединения к НАТО

Украине предстоит много работы в области демократии.
Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО, ведь для этого нужно выполнить ряд условий.
Об этом он заявил на брифинге для журналистов
"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил Байден.
Вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в Альянс, выполнены Киевом.
Это, по словам главы Белого дома, связано с тем, сколько работы предстоят проделать Украине в области демократии и ряда других вещей, которые там происходят.
Также американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов Альянса.
Напомним, НАТО вскоре пришлет свои письменные предложения в ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Предложения Североатлантического союза предусматривают серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам прозрачности.
Следует отметить, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.
Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".
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