"В ближайшее время маловероятно": Байден рассказал, что нужно сделать Украине для присоединения к НАТО

"В ближайшее время маловероятно": Байден рассказал, что нужно сделать Украине для присоединения к НАТО

Украине предстоит много работы в области демократии.

Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО, ведь для этого нужно выполнить ряд условий.

Об этом он заявил на брифинге для журналистов

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - заявил Байден.

Вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в Альянс, выполнены Киевом.

Это, по словам главы Белого дома, связано с тем, сколько работы предстоят проделать Украине в области демократии и ряда других вещей, которые там происходят.

Также читайте Байден встретился с вернувшимися из Киева сенаторами США: они обсудили эскалацию вокруг Украины

Также американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов Альянса.

Напомним, НАТО вскоре пришлет свои письменные предложения в ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Предложения Североатлантического союза предусматривают серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам прозрачности.

Следует отметить, 12 января, после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил об отказе идти на ультиматум России по принятию Украины в Альянс.

Также Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

Читайте также:

Попытка НАТО умерить российскую агрессию и определить пути помощи украинскому обществу