Александр Квасьневский

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Экспрезидент Польши Александр Квасневский заявил, что в ближайшие месяцы в войне между Россией и Украиной могут произойти важные изменения, приближающие стороны к режиму перемирия.

Об этом он сказал во время «Украинского обеда» в Гданьске, сообщает Европейская правда.

По мнению Квасьневского, нынешний этап войны особенный благодаря устойчивости Украины и развитию собственного оборонного производства, что позволяет государству эффективнее противостоять агрессору.

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«Я думаю, важно понять — и это мое мнение: что-то в войне случится в ближайшие месяцы. Не мир. Потому что я не верю, что пока Путин является лидером России, эта страна будет заинтересована в реальном мире, и, конечно, не в справедливом мире. Но я думаю, что мы близки к определенному перемирию, новой ситуации», — сказал он.

В то же время, бывший президент Польши подчеркнул, что потенциальное перемирие не должно стать возможностью для России восстановить силы и подготовиться к новым боевым действиям.

«Так как если перемирие будет означать в этой ситуации для РФ реорганизацию военных сил, производство большего количества оружия и обучение северокорейских солдат, то это будет успехом России. Для нас необходимо использовать это время для того, чтобы не словами, а действиями поддержать Украину», — отметил Квасневский.

По его словам, в случае прекращения активных боевых действий, западные партнеры должны использовать этот период для усиления помощи Украине и укрепления ее обороноспособности.

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Ранее сообщалось, что в Госдепе США считают, что Украина перехватила инициативу и выигрывает войну.

Мы ранее информировали, что европейские государства должны уже сейчас готовиться к возможному сценарию распада РФ, вероятность которого возрастает по мере продолжения войны против Украины.

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