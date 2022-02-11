В ближайшие 48 часов: Белый дом призвал американцев покинуть Украину

Граждан США предостерегли, что Вашингтон не будет проводить эвакуацию с помощью военных / pixabay.com

США продолжают сокращать количество сотрудников посольства в Киеве.

Белый дом призывает находящихся в Украине граждан США покинуть ее территорию в течение ближайших 24-48 часов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме в пятницу, 11 февраля.

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"Мы продолжаем сокращать количество наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу снова повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном: мы призываем всех оставшихся в Украине американских граждан немедленно уехать", – сказал Салливан.

"Всем оставшимся в Украине американцам следует уехать как можно быстрее, в ближайшие 24-48 часов", — подчеркнул советник президента США.

Он напомнил, что Вашингтон не будет посылать военных в Украину для эвакуации американских граждан.

"Если вы остаетесь, вы рискуете, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", – сказал Салливан.

Напомним, ранее 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

В свою очередь президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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