В ближайшие дни США и Европа могут «закрутить гайки» для россиян — политолог

Санкции против РФ

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Соединенные Штаты и страны Европы могут в ближайшие дни усилить давление на российского диктатора Путина, и это может произойти на фоне 9 мая.

Такое мнение в эфире высказал политолог Олег Саакян.

Он отметил, что последний визит спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Виткоффа к российскому диктатору Путину не имел никаких успехов. При этом Путин предложил в одностороннем порядке перемирие только на три дня. Таким образом, Путин фактически забрал у Вашингтона «политическую победу».

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Политолог отметил, что последние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, премьера Италии Джорджи Мэлони и президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом помогли последнему осознать, что Путин просто «водит его за нос».

Саакян считает, что страны Европы дали Соединенным Штатам больше люфта для переговоров с российскими захватчиками. Об этом указывает статья в британских СМИ, в которых указывается, что «коалиция решительных» якобы рассматривает возможность отправки войск в Украину. Кроме того, Европейские страны допустили ослабление санкций, но условием этих уступок стало давление на РФ при отказе от соглашения.

«И Рубио (госсекретарь США Марк Рубио — ред.) вышел и сказал о неделе, Трамп сказал — „неделю-две“, Макрон сказал — „8-10 дней“. Это все говорит о том, что определенный таймер запущен. И вполне вероятно, что действительно через неделю примерно, после 9 мая или на фоне уже 9 мая, мы увидим дополнительную закрутку гаек вокруг Путина», — добавил он.

Также в Европе хотят синхронизировать санкции против РФ с Соединенными Штатами, чтобы они были более действенными.

Ранее сообщалось, что партнеры Украины из США готовят новые санкции против России. Они собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» и российского оборонно-промышленного комплекса .

Мы ранее информировали, что в США 72 сенатора поддерживают законопроект, предусматривающий «разрушительные» новые санкции против России и введение тарифов против стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары .