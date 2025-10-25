Диктатор Путин / © Associated Press

Даже если Путин и рассматривает возможность прекращения огня, он провоет еще 2–3 года, чтобы показать, что это решение его собственное.

Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире телеканала Эспрессо.

«Я считаю, что эскалация ситуации неизбежна. Поскольку Дональд Трамп может считать, что давлением на Путина он заставит его сесть за стол переговоров», — отметил Портников.

По словам журналиста, Путин мыслит по-другому. «Путин считает, что на давление он должен отвечать еще большим давлением. В его политической биографии никогда не было ситуаций, когда он демонстрировал готовность склониться под давлением другой стороны», — объяснил он.

Портников привел примеры из политического прошлого Путина: «Даже когда речь шла об отставке его соратников из ближайшего окружения, было очевидно, что их нужно отправить в отставку. Но если об этом говорили медиа, Путин оставлял этих людей на должностях еще на несколько лет только для того, чтобы показать, что он принимает самостоятельные решения».

Журналист подчеркнул, что такое поведение наблюдается и сейчас. «Если даже сейчас он склоняется к мнению о прекращении огня, то провоет еще 2–3 года, чтобы показать, что это решение самостоятельно», — добавил Портников.

Он убежден, что война не только не завершится, но и будет набирать обороты. «Путин может согласиться с таким предложением от следующего президента США, чтобы показать, что именно этот президент побуждал его к действию. А это значит, что эскалация на фронтах российско-украинской войны будет только расти», — заявил журналист.

«Эскалация ударов по гражданским объектам в тылу — как со стороны России, так и со стороны Украины по военно-промышленным объектам и НПЗ — будет усиливаться. Война будет масштабироваться. И никакой возможности изменить эту тенденцию не существовало и нет», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что уничтожение украинской гражданской инфраструктуры и удары по мирному населению являются частью стратегии Путина, которая, по его убеждению, должна заставить Украину капитулировать.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных гигантов на фоне разочарования безрезультатностью переговоров с Путиным.