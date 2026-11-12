В ближайшие недели могут все решить: в Европе сделали важное заявление о завершении войны

Михал Мартин / © Associated Press

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В ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли Россия готова к завершению войны против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

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По его словам, путь к мирному соглашению должен начинаться с прекращения огня и конкретного прогресса в Черном море.

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"Сначала нужно добиться прекращения огня, добиться реального, ощутимого прогресса в Черном море и работать над условиями для мирного соглашения", - сказал Мартин.

В то же время ирландский премьер подчеркнул, что ключевым остается вопрос, действительно ли Москва заинтересована в прекращении войны.

«К сожалению, пока мы видим, что Россия сосредоточена на эскалации и атаках на украинских гражданских. Это должно измениться, чтобы мир стал возможным», - заявил он.

По словам Мартина, именно в ближайший период покажет, готова ли Россия изменить свою позицию.

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«В ближайшие недели станут решающим испытанием, готова ли Россия прекратить эту войну», — подытожил премьер Ирландии.

Представители Трампа прибыли в Москву: что известно о переговорах с Путиным

Напомним, 12 ноября спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны обсудят возможные пути завершения войны в Украине и результаты предварительных переговоров в Абу-Даби.

После встречи в Кремле американские представители планируют отправиться в Дублин, где должны проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о результатах разговора.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается отказываться от требований Путина, выдвигаемых в июне 2024 года. Они предполагают выведение украинских войск со всей территории четырех областей, в том числе неоккупированных районов, отказ Украины от вступления в НАТО и так называемую «демилитаризацию».

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Чем завершились переговоры в Абу-Даби

Ранее, 10-11 ноября, в ОАЭ состоялся двухдневный раунд переговоров Украины, США и России. Несмотря на сложные дискуссии и жесткую позицию Москвы, стороны сообщили о договоренности по масштабному обмену военнопленными. Обсуждаются форматы 1000 на 1000 или 1500 на 1500, однако окончательные параметры еще не определены.

Прорыва по прекращению огня и территориальных вопросов достичь не удалось. Россия продолжает настаивать на своих требованиях, в то время как американские представители заявили о значительном прогрессе в обсуждении гарантий безопасности для Украины.

В то же время народный депутат Давид Арахамия выразил надежду, что сторонам удастся найти решение к Новому году. Дата следующего раунда переговоров пока не согласована.

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