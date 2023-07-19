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В Болгарии мужчина угрожал убить министра обороны из-за позиции относительно Украины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
299
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В Болгарии мужчина угрожал убить министра обороны из-за позиции относительно Украины

В Болгарии мужчина угрожал убить министра обороны из-за позиции относительно Украины. / Фото: pixabay.com

Правоохранители задержали мужчину за угрозу болгарскому министру обороны.

В столице Болгарии – Софии 18 июля задержали 39-летнего мужчину из-за угроз убийства министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, поддерживающего Украину из-за войны, развязанной РФ.

Об этом пишет Euractiv.

Тодор Тагарев входит в состав нового правительства Софии, придерживается проевропейских взглядов и решительно выступает за военную поддержку Украины.

Злоумышленник угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по вопросу войны РФ против Украины. Подозреваемый 4 июля направил министру сообщения на его личной странице в социальной сети.

Мужчину задержали на 72 часа по постановлению прокуратуры.

Напомним, президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны. Посольство Украины в Болгарии выступило с опровержением этого заявления.

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Дата публикации
Просмотры
299
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