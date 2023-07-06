В Болгарии усилили все меры безопасности из-за ожидаемого визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 июля, вероятно посетит Болгарию. Из-за этого в столице страны собралось много правоохранителей.

В Софии 6 июля ужесточили меры безопасности перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает местный телеканал bTV.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Болгарию около обеда. Он прилетит правительственным AirBus. В ходе своего визита глава государства встретится с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьер-министром Марией Габриэль. В завершение запланирована встреча с президентом Болгарии Руменом Радевым.

В Софии уже ужесточились меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей, движение транспорта в районе Совета министров перекрыто.

Отметим, в изит украинского лидера в Болгарию сначала держали в секрете из соображений безопасности, но во вторник дипломатические источники "слили" информацию о планах украинского лидера болгарскому изданию 24 часа. После этого министр обороны страны Тодор Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию и принес извинения за преждевременное разоблачение информации. Он сказал, что сожалеет о сливе информации о визите Зеленского.

Читайте также: