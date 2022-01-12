В Боливии коронавирусом заболели вице-президент и шесть министров: подробности

Заражение вице-президента Боливии произошло через неделю после того, как он получил первую дозу COVID-вакцины.
Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и шестеро министров боливийского Кабмина получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Об этом со ссылкой на заявление правительства страны от вторника, 11 января, сообщает The Associated Press.
Заражение подтвердилось, в частности, у министра МВД Эдуардо дель Кастильо, министра обороны Эдмундо Новильо, министра МИД Рохелио Майты, министра образования Эдгара Пари, министра Минюста Ивана Лимы и министра планирования Габриэль Мендозы.
Все заболевшие политики ушли на самоизоляцию. В то же время инфицирование вице-президента Чокеуанки произошло через неделю после того, как он получил первую дозу вакцины против COVID-19.
В Боливии сейчас наблюдают резкое увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Так, если 1 января суточный прирост COVID-больных в стране составлял 3 550 человек, то через неделю этот показатель уже достигал 11 190.
На фоне всплеска заболеваемости правительство отменило массовые мероприятия.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.