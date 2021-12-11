В ботсаду 20 агрессивных выдр напали на мужчину: они бросили его на землю и покусали

В ботсаду 20 агрессивных выдр напали на мужчину: они бросили его на землю и покусали

Потерпевшего спас его друг.

В Сингапуре в ботаническом саду на местного жителя напали 20 агрессивных выдр. Они бросили мужчину и искусали его.

Об этом пишет nypost.com.

Потерпевший Грэм Джордж Спенсер рассказал, что часто гуляет в Сингапурском ботаническом саду, однако никогда не замечал там выдр. В тот же день там была стая животных. Выдры стали агрессивными после того, как мимо них пробежал бегун. Они пытались напасть на него, но ему удалось спастись.

Тогда животные напали на Спенсера. Они повалили его на землю и покусали за ноги, ягодицы и даже пальцы. Мужчину спас его друг, который громко кричал и изгонял животных.

"За 10 секунд они укусили меня 26 раз. Я думал, что умру", – говорит Грэм Джордж Спенсер.

Мужчинам удалось спрятаться от выдр в центре посетителей ботанического сада, потому что животные после нападения их преследовали. После этого потерпевший самостоятельно пришел в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В Сингапурском ботаническом саду перед входом повесили предупреждение об агрессивных выдр. Также там разместили объявления о том, как обращаться с этими животными.

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