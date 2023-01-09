В Бразилии задействовали силовиков для восстановления порядка в столице из-за протестов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился подключить силовиков к восстановлению порядка в столице страны, где демонстранты ворвались в правительственные здания.

Об этом информирует телеканал «Глобу».

Распоряжение об использовании федеральных сил будет действовать до 31 января.

"Цель операции - положить конец нарушению общественного порядка в столичном федеральном округе, сопровождаемому захватом принадлежащих государству зданий", - говорится в сообщении.

Президент пообещал, что добьется жесткого наказания участников беспорядков.

Ситуация в Бразилии

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в парламент, верховный суд и резиденцию главы государства.

Сообщений о жертвах или серьезных столкновениях не поступало. Самого президента во время беспорядков в столице не было.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, в это время он покинул страну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию нейтральности президента Бразилии Жаира Болсонару в войне России против Украины.

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